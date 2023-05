Exoruna nuova societa' di investimento, Lingotto Investment Management. 'Ci impegniamo a fornire ... Il capitale iniziale di 3 miliardi di dollari sara' diviso a' tra Exor e Covea, la ...Allo stesso modo siuna " emergenza immigrazione " ignorando che fra guerre per le risorse, e regimi violenti, c'è anche una immigrazione per motivi climatici che entro il 2050 interesserà fra ...Berti 9 Dà vita ad un vero e proprio capolavoro che lonella storia del club al termine di un percorso indimenticabile. POZZUOLO Mandelli 7 Sul gol non può francamente nulla, e nel resto della ...

Meta lancia la sfida a Twitter. Ecco cosa sappiamo di "Barcelona" ilGiornale.it

Oggi Lancia ha confermato il suo piano di rilancio in Europa, con la nomina dei primi 40 concessionari in sei Paesi: Spagna, Francia, Germania, Olanda, Belgio e Portogallo. Il piano di rilancio ...Anche Meta prova a contrastare Twitter, proponendo una piattaforma alternativa sulla quale pubblicare post fino a 500 caratteri e collegabile a Instagram. Il progetto Barcelona prende forma, anche mol ...