Mercato San Severino | tragico impatto per famiglia di San Valentino Torio

(Di lunedì 15 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUnincidente stradale avvenuto ieri sera, verso le ore 19.00, sulla corsia nord dell’ autostrada CE/SA, ha coinvolto una interaresidente a Sanche era a bordo di un’autovettura e per cause ancora non note è uscita fuori strada, senza il coinvolgimento di altri mezzi. Nell’, avvenuto nei pressi dell’ uscita diSan, ha perso la vita una ragazza, Julietv BOULILA di anni 13, sbalzata fuori dall’auto, guidata dalla madre Grazia Ruocco Sorrentino Grazia , 41 anni. Stavano tornando da San Giovanni Rotondo. Le altre 4 persone a bordo erano la mamma, il papà, fratellino di 8 anni ed il fidanzato della vittima di 16 anni. Il papa’ e’ fuori pericolo, mentre la madre, il fratellino ed il ...