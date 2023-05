Meno medici e infermieri più morti? L’analisi sul British Medical Journal sulla possibile correlazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 maggio 2023), ostetriche e dentisti sono gli specialisti del settore sanitario che continuano a diminuire, specialmente in alcuni paesi, provocando un incremento del tasso di decessi ospedalieri nei corrispondenti ambiti di competenza. A evidenziare questa allarmanteuno studio, riportato sule condotto dagli scienziati della Peking University. Il gruppo di ricerca, guidato da Jue Liu, ha esaminato il numero di occupazioni in ambito sanitario e il tasso di decessi ospedalieri verificatisi in 172 paesi e territori. I vari set di dati considerati coprivano l’arco di tempo compreso tra il 1990 e il 2019. Le disuguaglianze in termini di forza lavoro, spiegano gli esperti, rappresentano un elemento di preoccupazione per la salute pubblica perché ...