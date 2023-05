Meloni vince di poco contro Schlein Flop dell' asse Pd-5 Stelle

(Di lunedì 15 maggio 2023) Il Centrodestra di governo prevale, ma non sfonda. E' questo il bilancioe elezioni comunali che hanno interessato 13 capoluoghi di provincia, tra cui un capoluogo di regione (Ancona). La maggioranza di governo, nella quale Fratelli d'Italia si conferma nettamente primo partito... Segui su affaritaliani.it

... il 'non detto' tra Salvini ee le bandierine da alzare prima delle Europee A parte il caso Imperia, sono cinque i capoluoghi che decidono chie chi perde in questa tornata elettorale: ...... Laura Castelletti,al primo turno (l'unica altra città conquistata al primo turno è Teramo ). Facendo così fallire il proposito di ribaltone della premier Giorgia, che proprio a Brescia ...Amministrative,il centrodestra. Il Pd si aggrappa ai ballottaggi Tra le sfide ancora aperte ...Giovanni Donzelli ad evidenziare la 'crescita esponenziale' del partito guidato dal premier. ...

Elezioni, Meloni vince (di poco) la sfida con Schlein. L'analisi del voto Affaritaliani.it

In attesa dell’effetto Schlein o dell’onda Meloni, restiamo ancora seduti in attesa di ulteriori segnali. Quelli di ieri non ...Cauta soddisfazione tra i rappresentanti del centrodestra dopo la prima tornata elettorale di maggio Cauta soddisfazione tra i rappresentanti del centrodestra dopo la prima tornata elettorale di maggi ...