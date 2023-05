Meloni | ' Sì a una leva volontaria in alternativa al servizio civile'

(Di lunedì 15 maggio 2023) Tornerà ilmilitare (anche se soltanto su base)? Il centrodestra ci sta pensando e l'ipotesi non dispiace neanche alla premier Giorgiache ieri, partecipando a Udine al ...

Certo, fa notare il generale, per questo servirebbero 'molte risorse', mentre la leva volontaria 'di cui ha parlatorappresenterebbe un po'via di ...Dopogiornata di parole piene di sostegno concreto dell'Italia nei confronti dell'Ucraina aggredita, pronunciate negli incontri con il presidente Sergio Mattarella, la premier Giorgiae ......tanti bei soldini che derivavano dalla pubblicità ditrasmissione con grandi ascolti " siamo ai limiti del danni erariale " ma di tutto questo a Salvini efrega poco, a cospetto di...

La madre, l'amica e la plusvalenza. Ecco il bar preferito di Meloni Domani

Riforme istituzionali: Fedriga scrive a Meloni per un incontro. In merito all’avvio delle interlocuzioni sulle riforme istituzionali promosso dal Governo, ...Tornerà il servizio militare (anche se soltanto su base volontaria) Il centrodestra ci sta pensando e l’ipotesi non dispiace neanche alla premier Giorgia Meloni che ieri, partecipando ...