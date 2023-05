Meloni | ' Sì a una leva militare volontaria in alternativa al servizio civile'

(Di lunedì 15 maggio 2023) Tornerà il(anche se soltanto su base)? Il centrodestra ci sta pensando e l'ipotesi non dispiace neanche alla premier Giorgiache ieri, partecipando a Udine al ...

Certo, fa notare il generale, per questo servirebbero 'molte risorse', mentre la leva volontaria 'di cui ha parlatorappresenterebbe un po'via di ...Udite: 'domanda mi sorge spontanea, però èdomanda retorica'. Come se retorica fosse ... proprio quella guidata da Giorgia. Segnalo alla gentile signora che nel nostro Paese vige da ...Un frase, quella di Nino Frassica a Che Tempo che fa , che ha tagliato comelama gelida lo studio. Fabio Fazio si è presentato a questo terzultimo appuntamento del suo ...in mezzo il governo, ...

La madre, l'amica e la plusvalenza. Ecco il bar preferito di Meloni Domani

La premier spera di strappare Ancona al centrosinistra, la segretaria Pd mira a riconquistare Pisa e Siena. Ma se la maggioranza è compatta (nonostante le divisioni nel governo), le opposizioni restan ...Meloni ride, ripensando alla discussione sulla natalità: «Quella delle penne nere è numerosissima, un bell'esempio...». Poi l'osservazione: «La patria è la nostra seconda mamma. E credo che qui ci sia ...