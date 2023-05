Meloni riconquista lo spazio di Draghi | Merlino incorona il premier | sinistra muta

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 maggio 2023) "Weekend quasi perfetto per Giorgia". Rientrata nello studio de L'Aria Che Tira lunedì 15 maggio, Myrtadefinisce così il fine settimana del. Il presidente del Consiglio non ha solo partecipato agli Stati generali della Natalità con Papa Francesco, ma ha anche incontrato Volodymyr Zelensky. Quanto basta a far credere alla conduttrice che "loche fu di Mario, nel vagone di testa dell'Europa, assieme alla Francia e alla Germania. E infine il bagno di folla con gli Alpini nel giorno della Festa della mamma, con lache conia un nuovo slogan: 'la Patria è la mamma di tutti gli italiani'". Eppure per la conduttrice "non tutto è perfetto": "A guastare l'idillio ci hanno pensato gli ...