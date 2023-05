Meloni lancia la leva militare su base volontaria | come funziona

Leggi su iltempo

(Di lunedì 15 maggio 2023) L'amore per la patria. L'orgoglio di indossare una divisa. La responsabilità di difendere l'onore e i confini del nostro Paese. Concetti che la sinistra da caminetto ha sempre vistoil fumo negli occhi. Priorità imprescindibili per chi ha il cuore che batte a destra. Giorgiadimostra che il tempo di subire passivamente l'egemonia culturale dei progressisti è terminato. E che non esistono più tabù inviolabili. Ieri mattina il Presidente del Consiglio ha assistito alla sfilata degli Alpini, a Udine. E in quell'occasione ha rivendicato l'orgoglio di essere Italiani. «La cosa importante che questa nazione ha la consapevolezza di se stessa, del suo valore del suo legame con il principio dell'appartenenza e della patria. E se c'è un posto dove questo si respira è qui. Nel giorno della festa della Mamma, dopo la mamma ci sono gli Alpini ...