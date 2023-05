Meloni incontra Zelensky e dice che gli ucraini stanno agendo anche per noi Ma noi chi?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 maggio 2023) di Luca Mancini Nel giorno della visita del premier ucraino alla terra delle meraviglie, la nostra premier eletta dimostra una sincerità d’intenti che finora era stata assente dal suo operato. Dopo mesi di bugie e mistificazioni, che hanno trasformato i raver in pericolosi criminali, evasori in innocui smemorati, poveri in inutili scansafatiche, dittatori in statisti e migranti in fastidiosi turisti (e potrei continuare), finalmente è arrivato il momento della verità ed è racuso in una diarazione rilasciata nel mezzo di una delle giornate più importanti, a livello diplomatico, dell’anno. Giorgia, dopo averto il presidente ucraino Volodymyr, in risposta a una domanda cade in quello che potrebbe definirsi un errore politico da principiante: dire la verità. “Quello che gli ...