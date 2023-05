Meloni al Consiglio d’Europa Al summit il “Registro dei danni” di guerra in Ucraina

(Di lunedì 15 maggio 2023) Il premier Giorgiaparteciperà domani alin programma a Reykjavik, in Islanda, Paese che ricopre la presidenza di turno. Alpartecipano i Capi di Stato e di governo dei 46 Stati membri che compongono l’organizzazione, il cui scopo è promuovere la democrazia, i diritti umani, l’identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali in Europa. Alla cerimonia di apertura, oltre ai leader dei “grandi contributori”, fra i quali c’è l’Italia, interverrà anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il principale risultato che ci si attende sarà l’annuncio dell’istituzione di un “dei” causati dall’aggressione russa inal...

La presidente delGiorgiaha dichiarato in una conferenza stampa che "non produrre più motori a combustibili fossili nel 2035 è irragionevole". Ma in Europa non si continua a ...Il summit, a cui è attesa anche la presidente del, Giorgia, comincerà alle 16.30 ora locale (le 18. 30 in Italia) con l'arrivo dei leader che saranno accolti dalla premier islandese, ...Il presidente del, Giorgia, parteciperà domani al IV vertice dei capi di Stato e di governo deld'Europa , in programma a Reykjavik . I rappresentanti dei 46 Stati membri dell'organizzazione ...

Meloni da domani in Islanda per il Consiglio d’Europa Agenzia Nova

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, apre alla leva volontaria, “alternativa al servizio civile”: il governo pensa a una mini-naja o ad altre forme di servizio militareTommaso Cerno (Direttore de L'Identità): "È la prima volta che un presidente del Consiglio indossa il cappello alpino senza aver fatto l'alpino, uno dei grandi tabù. Si è vestita di bianco come il ...