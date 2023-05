Meghan Markle e Harry | sushi con Cameron Diaz dopo l' incoronazione di Re Carlo | il prezzo del menù

(Di lunedì 15 maggio 2023) Reali 'pop' potremmo definirli. In effetti non si fanno mancare proprio niente. Come qualsiasi vip internazionale,si sono concessi uncon alcuni attori famosi nel panorama ...

Reali 'pop' potremmo definirli. In effetti non si fanno mancare proprio niente. Come qualsiasi vip internazionale, Harry e Meghan si sono concessi un sushi con alcuni attori famosi nel panorama di Hollywood. Stiamo parlando di Cameron Diaz e Gwyneth Paltrow e rispettivi mariti. Dagli Stati Uniti arrivano nuove foto dei Sussex. A pubblicarle online è stato il celebre portale TMZ, che ha beccato Harry e Meghan fuori da un elegante sushi bar di Santa Barbara, in California. Lei con un abito marrone e un paio di sandali, lui con un pantalone chiaro e una t-shirt nera: sono di fatto le prime ... Ma cosa rende speciali queste sneaker, così tanto che anche Meghan è stata avvistata con le Veja Il marchio brasiliano, fra i più venduti su Amazon, punta prima di tutto sulla sostenibilità.

Il royal look del giorno. Meghan Markle in ciabatte chic a cena sushi con principe Harry Io Donna

Il duca e la duchessa di Sussex, ad una settimana della cerimonia di Westminster Abbey, sono stati fotografati davanti ad un elegante sushi bar di Santa Barbara: secondo il report di Page Six, avevano ...Harry e Meghan, avvistati nella loro prima serata dopo l’incoronazione, insieme a Cameron Diaz e Gwyneth Paltrow per parlare di un ...