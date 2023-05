Mattia Zenzola vince Amici 22

... 'Rifarei tutto, regalateci un grande spettacolo' Amici 22, la diretta della finale:vince la categoria Ballo Vittoria per Isobel A vincere la categoria ballo di Amici 22 è, ma ...vince la categoria ballo di Amici 22 conquistando la finalissima. Isobel si è classificata in quarta posizione nonostante le incredibili proposte di lavoro che ha ottenuto prima del ...... la De Filippi ha prontamente replicato in questo modo, rivolgendo bellissime parole sia a lui che ad Isobel: Un momento molto emozionante quello di cui si è reso protagonista. ...

Amici 22: Mattia vince la categoria Ballo. Pioggia di contratti per Isobel: «Sono senza parole» leggo.it

Mattia Zenzola è il vincitore di Amici 2022/2023. Il ballerino è riuscito ad aggiudicarsi la vittoria finale battendo al televoto la favorita Angelina Mango, conquistando il montepremi finale del ...Il latinista Mattia Zenzola sbaraglia la concorrenza e vince Amici 22. Si è appena conclusa la finalissima della ventiduesima edizione di Amici, il popolare talent show di Canale 5 condotto da Maria ...