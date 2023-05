Mattia Zenzola vince Amici 22 | Angelina incredibilmente in seconda posizione – VIDEO

(Di lunedì 15 maggio 2023)22.Mango si è classificata inconquistando il circuito di canto avendo la meglio contro Wax che si è posizionato al terzo posto.22ha vinto anche il circuito di ballo avendo la meglio contro Isobel che si è classificata in quarta.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

... 'Rifarei tutto, regalateci un grande spettacolo' Amici 22, la diretta della finale:vince la categoria Ballo Vittoria per Isobel A vincere la categoria ballo di Amici 22 è, ma ...vince la categoria ballo di Amici 22 conquistando la finalissima. Isobel si è classificata in quarta posizione nonostante le incredibili proposte di lavoro che ha ottenuto prima del ...... la De Filippi ha prontamente replicato in questo modo, rivolgendo bellissime parole sia a lui che ad Isobel: Un momento molto emozionante quello di cui si è reso protagonista. ...

Mattia Zenzola vince Amici 2022. Incetta di premi per Angelina Mango seconda classificata leggo.it

Amici 22: Mattia Zenzola ha vinto il programma Dopo un’intensa serata piena di emozioni e colpi di scena, è stato finalmente svelato il nome ...Quanto vince chi vince Amici Le cifre del vincitore e tutti gli altri premi economici assegnati durante la finale del programma.