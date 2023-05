Mattia Zenzola è il vincitore di Amici 2023

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 15 maggio 2023)ha il suo. Il ballerino barese ha sbaragliato in finale la concorrenza degli altri allievi, salendo sul gradino più alto del podio e aggiudicandosi il montepremi in palio del valore di 150.000 euro in gettoni d’oro. Danzatore di latino americano, è arrivato alla vittoria battendo nell’ultimo e decisivo scontro la favorita Angelina, dopo essersi assicurato il circuito ballo nella sfida diretta di inizio serata con Isobel. Per quanto riguarda il canto, invece, la Mango aveva in precedenza eliminato dalla corsa alla vittoria Wax. Ogni verdetto è stato deciso unicamente dal pubblico a casa tramite il televoto., che è tornato ad ...