Mattia Zenzola è il vincitore di Amici 2023 | tutto sul ballerino e sul dramma che ha vissuto prima del successo

La Finale di Amici si è conclusa questa notte, decretando come vincitore di questa edizione, ma i fan sentono già la mancanza dei loro beniamini preferiti. Vediamo insieme quando e dove potremo rivedere i finalisti in un mega evento in cui si esibiranno! Amici 22, i ...sale sul gradino più alto del podio e trionfa ad Amici . Il ballerino, specializzato nel latinoamericano ma che nel talent ha spaziato anche in altri generi, è il vincitore della ...Lunghi capelli castani, fisico atletico e la grinta dei 22 anni, la cantante arrivata in finale di Amici non ha portato a casa il premio premio, assegnato al ballerino, ma ha ...

Amici 2023, il vincitore è Mattia Zenzola Sky Tg24

Mattia Zenzola Angelina Mango amici 2022 canale 5 scuola Maria De Filippi canto primo posto show radio sanremo ...Mattia Zenzola è il vincitore assoluto di Amici 22! A commentare la vittoria del giovane ballerino di latino ci ha pensato il professore Raimondo Todaro che, a poche ore dalla finale, ha pubblicato su ...