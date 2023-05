Mattia Zenzola dopo la vittoria ad Amici 22 ringrazia Alessandra Celentano

Leggi su tutto.tv

Il vincitore di22,la gioia della serata si è concesso un po' di tempo per riflettere su quanto accaduto. Ma su alcune cose ha le idee ben chiare il ballerino di latino – americano. Infatti sa già cosa farà del montepremi guadagnato: una parte la conserverà per investire sull'arte e crescere non solo come danzatore; l'altra invece la darà ai suoi genitori, come aveva già preannunciato durante la finale. L'allievo del talent show di Maria De Filippi si ritiene cresciuto molto in questi mesi all'interno della scuola, sia umanamente che artisticamente perché il contatto costante con gli altri ragazzi gli ha consentito di imparare tanto da ognuno. Per lui sono usciti tutti vincenti dalla finale di ieri e non ha tutti i torti, considerando la ripartizione dei premi.