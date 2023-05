Mattia vince “Amici 22” | ecco cosa farà dopo la finale | fan in estasi

Leggi su tvzap

È stata una vera sorpresa. La ventiduesima edizione di «» di Maria De Filippi ha incoronato il suo vincitore:Zenzola. Il ballerino, 19 anni, ha sconfitto la giovane cantante Angelina Mango. Terzo il rapper Wax, quarta Isobel.Zenzola, molto amato anche sui social, era al suo secondo tentativo al programma di Canale 5. Lo scorso anno era infatti in gara, ma si era visto costretto a ritirarsi ad un passo dal serale per via di un infortunio. A volerlo fortemente in gioco di nuovo il professore di Danza Raimondo Todaro.Zenzola oltre all'ambito riconoscimento si porta a casa un premio in ...