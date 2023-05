Matteo Paolillo si racconta | l’inizio nel mondo del rap grazie a Eminem e la carriera da attore

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 15 maggio 2023), noto per il suo ruolo in “Mare Fuori”, rivela il suo amore per la musica in un’intervista a Billboard. L’e cantante di Salerno ha parlato della sua passione per il rap e del successo dei suoi brani, talentuoso, cantautore e cantante originario di Salerno, si è fatto conoscere principalmente per il suo ruolo di Edoardo nella serie televisiva “Mare Fuori”. Recentemente, ha rilasciato un’intervista in esclusiva a Billboard, in cui ha parlato della sua passione per la musica, dei suoi successi e del suo primo album ufficiale. Scopriamo i dettagli di questa promettenteartistica che sta catturando l’attenzione di un vasto pubblico. Il primo approccio con la musica e l’influenza di ...