Mattarella | L' indipendenza dei magistrati patrimonio dello stato di diritto

(Di lunedì 15 maggio 2023) Pubblichiamo il discorso integrale tenuto da Sergioa Castel Capuano per la cerimonia di inaugurazione della terza sede della Scuola Superiore della magistratura e di presentazione dell’anno formativo 2023. In questo storico e stupendo contesto, davanti a quest’opera del Maestro Isgrò, rivolgo un saluto molto cordiale, ringraziando per l’invito, al Presidente e ai componenti del Comitato direttivo della Scuola. Un saluto alla presidente della Corte costituzionale, ai Vice Presidenti delle Camere, al ministro, al vice presidente del Csm, al presidente della Regione, al sindaco, a tutte le autorità e a tutti i presenti. Sono molto lieto di partecipare alla presentazione dell’attività formativa organizzata per il 2023 dalla Scuola superiore, anche perché coincide con l’inaugurazione della sua terza sede. La scelta di Castel Capuano assume grande ...

