... il presidente della Repubblica Sergio, che parla di "pace giusta", che "non somigli a ...dei governi occidentali impegnandosi a non usare le armi che gli sono state fornite perla ...... il presidente della Repubblica Sergio, che parla di "pace giusta", che "non somigli a ...dei governi occidentali impegnandosi a non usare le armi che gli sono state fornite perla ...... misure di sicurezza senza precedenti - Video Ucraina, "Zelensky vuolein Russia": cosa ... Arrivando dall'Italia, dove ha incontrato il presidente, il premier Meoni e Papa Francesco ,...

Mattarella: "Colpire malcostume magistratura con azione di vigilanza" Adnkronos

(Adnkronos) - "La Magistratura ha dimostrato, anche recentemente, di essere capace di agire - con determinazione e senza timidezza - nei confronti dei magistrati ritenuti responsabili di gravi reati n ...Napoli, 15 mag. (Adnkronos) – “La Magistratura ha dimostrato, anche recentemente, di essere capace di agire -con determinazione e senza timidezza- nei confronti dei magistrati ritenuti responsabili di ...