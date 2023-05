Massimo Boldi rischia la vita | Incidente sfiorato Critiche piovono sull' attore

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 15 maggio 2023) L'comico italianoè finito al centro dellesu Instagram dopo essere stato ripreso in gravi difficoltà alla guida della sua macchina. Nel video condiviso sui social, l'milanese sembra aver perso il controllo del veicolo, andando vicino a fare un bruttissimoin mezzo alla città. La situazione ha scatenato una pioggia di commenti negativi contro, ma anche contro coloro che erano presenti sul posto ma non hanno fatto nulla per aiutarlo. Scopri di più leggendo l'articolo. Di cosa parliamo in questo articolo...ha avuto unalla guida Ha ricevuto moltesui social per il suo comportamento Bianca Atzei e Stefan Corti hanno parlato della loro ...