Marigliano | auto contro sbarra in disuso | morta 22enne alla guida

(Di lunedì 15 maggio 2023) Tragedia a, in provincia di Napoli, dove una giovane di 22 anni èla scorsa notte in un incidentemobilistico, trafitta da unain. Una giovane di 22 anni èla scorsa notte in un incidente avvenuto a(Napoli), in via Nuova del Bosco. La vittima stava percorrendo a

... una giovane di 22 anni è morta la scorsa notte in un incidente avvenuto a( Napoli ), ... Incidente sulla A30, morto anche il fidanzato della ragazza sbalzata dall': Rosario aveva 16 anni.Ennesimo incidente mortale per le strade. Nella tarda serata di domenica 14 maggio, auna ragazza di 22 è morta mentre era alla guida della sua. Dopo aver perso il controllo del mezzo, è andata a sbattere contro una sbarra di ferro che l'ha trafitta e l'ha uccisa sul ...Sequestrate la vettura e la ...

L'auto viene trafitta da una sbarra di ferro: 22enne muore in un incidente a Marigliano Fanpage.it

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Era alla guida della sua auto e percorreva una strada sterrata una ragazza di 22 anni che è morta a Marigliano in un incidente stradale. Le cause del ...