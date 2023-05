Maria De Filippi | è accaduto dopo la finale di “Amici” | la notizia poco fa

Leggi su tvzap

(Di lunedì 15 maggio 2023) News Tv. Ieri sera è andata in onda ladella ventiduesima edizione di ““, talent show condotto daDe. A trionfare è stato il ballerino Mattia. Seconda classificata Angelina, figlia di Mango e Laura Valente. Nulla da fare per la ballerina Isobel e per il cantante Wax, che si sono aggiudicati altri premi. La stampa, invece, ha deciso di premiare Angelina, assegnandole il premio della Critica.fa è arrivata inoltre una bellissimaperDe. (Continua…) Leggi anche: Mattia vince “22”, ecco cosa faràla: fan in estasi Leggi anche: “22”, Mattia vince il talent: il montepremi è da capogiro Il riassunto della ...