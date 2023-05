Maria de Filippi dopo Costanzo tira il freno | caos a Mediaset

Tuttavia, la curiosità di conoscere i compensi percepiti dai finalisti per aver raggiunto la fase conclusiva del famoso talent show condotto daDe, ha spinto molti a chiedersi quanto ...La puntata finale della 22esima edizione diDeè andata in onda, in diretta, domenica 14 maggio. Al terzo posto gli altri due finalisti: il cantante Wax e la ballerina Isobel. La ...Il ballerino ha conquistato non solo il circuito ballo ma anche l'intera competizione , portandosi a casa la coppa del talent show targatoDe. Ma quali sono stati tutti gli altri premi...

Dopo nove mesi di duro lavoro per gli allievi della Scuola più famosa d’Italia, ieri sera è andata in onda su Canale 5 la finale di questa 22esima edizione di Amici. A contendersi la vittoria sono sta ...Una finale diversa dalle altre quella di Amici 22 in onda il 14 maggio su Canale 5, una finale che consacra Maria de Filippi regina del sabato e anche della domenica sera ...