Marco Columbro oggi 2023 | età | malattia | moglie e figli | ultime notizie | vita privata

Leggi su spettacoloitaliano

(Di lunedì 15 maggio 2023)sul conduttore italianoè uno dei conduttori italiani più famosi degli anni’90 e inizi 2000. Ha lavorato per le reti Rai e Mediaset per svariate trasmissioni di successo. Che fine ha fatto? Ecco la sua biografia e laetà e biografia Data di nascita:, età 73 anni, è nato a Viareggio il 28 giugno 1950. Debutta in tv nel 1979 con il programma Fantastico. Da quel momento in poi inizia il suo momento d’oro con numerose trasmissioni di successo targate Mediaset: Drive In, Buona Domenica, ...