Marchegiani | «OK Leao | ma Inter-Milan diversa dalla gara a Napoli»

(Di lunedì 15 maggio 2023) Vigilia di, semifinale di ritorno di Champions League.si focalizza sul recupero dinei rossoneri. Confronto col match contro ilPARTITA? Luca, ospite negli studi di Sky Calcio Club, si esprime sull’euroderby: «Rafaelrestituisce altantissimo rispetto all’andata. Chiaro che con l’non potrà fare le partite contro il, perché qui dovrà recuperare. Ma all’andata non averlo avuto è stata un’assenza importantissima. La squadra di Pioli deve essere in grado di recuperare spirito. Sembra averlo perso. Ha perso un po’ le certezze».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente ...

... Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca, Giancarlo Marocchi e Marco ... Ecco la situazione degli indisponibili squadra per squadra INFORTUNIO, LE ULTIME NEWS - ...... con Beppe Bergomi, Lucae Marco Bucciantini. Allo spazio notizie, Federica Frola. All'... agganciati Kvaratskhelia eGUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A VICTOR OSIMHEN (Napoli): 21 ...... "È un'interpretazione nettamente italiana, in Europa non è punibile come l'intervento disu ... Juventus - Napoli,sulla gestione di Vlahovic Sulla scelta di far partire dalla panchina -...