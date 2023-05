Marchegiani | «Inter ha una qualità rispetto il Milan! Visto all’andata»

(Di lunedì 15 maggio 2023)in collegamento con gli studi di Sky Sport ha parlato delle differenze trae Milan, viste soprattutto. SQUADRE DIVERSE – Lucaparla così delle differenze tra le due squadre: «L’aspetto mentale sarà importante. C’è una differenza strutturale tra le due squadre: l’ha più forza fisica, se riesce a metterla sotto quell’aspetto è superiore al Milan. Bisognerà vedere quale delle due squadra saprà portare a proprio favore queste differenze.è stata più brava l’a mettere sotto la difesa del Milan dal punto di vista dell’intensità».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...

...- Milan, Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Andrea Marinozzi, commento Luca, bordocampo Gianluca Di Marzio, Peppe Di ...... per la precisione Sky Sport Uno (251 del satellite), Sky Sport Football (203), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251) con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Luca- Milan dove ...Sabato, alle 20.45, sarà il momento di- Sassuolo su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky ... con Beppe Bergomi, Luca, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini. Allo spazio notizie, ...

Marchegiani: “L’Inter sta bene bene, bravo Inzaghi. Il Milan senza Leao…” fcinter1908

Intervenuto a Sky Calcio Club, Luca Marchegiani ha parlato così in vista dell'euroderby: "Leao dà tantissimo al Milan, ma la squadra non potrà fare le partite ...Domani è una partita importante e sappiamo quello che significa per noi, per il club e per i tifosi. Inter, le parole di Inzaghi alla vigilia dell’EuroDerby di ritorno: “Ad inizio stagione arrivare fi ...