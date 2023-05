Manovra salva vita | anche se sei da solo puoi scamparti un brutto pericolo | ecco come fare!

... viene abbattuto da Festinese ; solo il fuorigiocoi neroverdi da un rigore altrimenti netto. ... queste le caratteristiche dell'ala neroverde, sempre presente nellae sempre preziosa (37' ...Gualdi 6.5 Solidità e tanta legna a centrocampo, le geometrie non sono sempre illuminanti ma sono utili a tenere alto il ritmo della. Ambrosini 7 Lavoro encomiabile in marcatura su Rossini&co.FRANCAVILLA Fontanarosa 7 I n più occasioniil risultato e il pubblico festeggia le sue ... Marinò 6.5 Si muove dietro alle punte per dare ancora più imprevedibilità alla. Sempre sugli ...

Aggiustano una porta prima di salvare la categoria: Folgore Caratese salva Sprint e Sport

Strefezza sbaglia un rigore, segna Immobile e poi i salentini ribaltano tutto con una doppietta di Oudin. Nel finale arriva il gol del centrocampista per i biancocelesti che vanno a +2 sull'Inter ...Il Governo è determinato ad abolire il superbollo auto, dopo essere stato spesso criticato fin dalla sua reintroduzione.