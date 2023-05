Mangiano funghi e si sentono male | una donna morta e 4 persone ricoverate a Napoli

(Di lunedì 15 maggio 2023) Unadi 92 anni èe altre quattrosonoall’ospedale ‘Cardarelli‘ didopo aver mangiato deiche dicono di aver raccolto nell’area boschiva alle spalle dell’ospedale ‘Monaldi‘, nel capoluogo campano. Dei ricoverati, due sono in terapia intensiva mentre gli altri due sono in condizioni che non destano preoccupazione. Tutti e cinque sono appartenenti ad un unico nucleo familiare. Uno di loro – così è stato riferito ai sanitari che li hanno presi in cura – era andato nella giornata di venerdì nell’area alle spalle dell’ospedale ‘Monaldi’ di(che si trova sulla collina dei Camaldoli, dove ci sono faggi, castagni e pini mediterranei) e ha raccolto dei, che sarebbero spuntati dopo le piogge abbondanti ...

Raccolgononel bosco dell'ospedale e lia pranzo: nonna di 92 anni morta avvelenata, altri 4 intossicati Maltempo, allerta rossa in Sicilia e gialla su sei regioni per temporali e ...... trovate tracce di marijuana, i genitori non danno spiegazionikiller: Maria Grazia muore dopo la cena, aveva 53 anni Famiglia intossicata dai, morta la nonna Isono stati ...' Dopo le rassicurazioni del fruttivendolo , mia madre ha cucinato iin padella che abbiamo mangiato con mia zia anziana e i miei cugini' - ha continuato, ripercorrendo l'accaduto dello scorso ...

Napoli, raccolgono funghi nei boschi del Monaldi, erano velenosi: 5 intossicati, donna muore ilmattino.it

Una persona è morta e quattro sono ricoverate in ospedale per aver raccolto e cucinato dei funghi non commestibili ...Avevano raccolto dei funghi nell'area alle spalle del Monaldi di Napoli. Sembravano chiodini. Cinque persone dello stesso nucleo familiare sono rimaste ...