Mancano insegnanti di sostegno | Messa a disposizione con Docenti it

(Di lunedì 15 maggio 2023) Ancora cattedre divacanti nelle scuole italiane. I Dirigenti Scolastici non sanno più come fare. Iiscritti alle graduatorie non bastano a coprire i posti disponibili ed è vera emergenza principalmente per gli incarichi di. Sono ancora moltissime le scuole che hanno bisogno di personale docente e che chiamano anchenon abilitati e neolaureati. Soprattutto L'articolo .

... da allora ci20mila poliziotti, 19mila carabinieri e 8mila mila finanziari. E ... perché da quello non vi arrivano né cultura né informazione, seguite i vostriper non ...5) Nelle aule esposte al solei vetri oscuranti e gliper schermarli sono costretti ad usare i giornali per non far filtrare il sole. 6) Le maniglie delle porte si rompono ...... capeggiate dagli. I professori, bravissimi professionisti, decidono chi fra loro ha accesso alla trasmissione della sera. Siamo praticamente agli sgoccioli esolo pochi giorni per ...

Rinnovo del contratto, a docenti e Ata mancano 300 euro al mese: a maggio l’Anief tornerà alla carica all’Aran per inserire nel contratto le indennità di trasferta Orizzonte Scuola

Mancano poche ore alla finale della 22esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Ecco chi secondo noi potrebbe alzare la coppa del vincitore ...