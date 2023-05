Maltrattamenti in famiglia | allontanato dai Carabinieri ad Airola

del Tribunale di Benevento, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 25enne del posto, già gravemente indiziato del reato diined estorsione. ...Raffica di denunce pere violenza Si susseguono nelle ultime settimane gli episodi diine violenza sulle donne, almeno quelli denunciati dalle vittime. Gli ...La micetta dal pelo arancione è stata abbandonata dalla suanel suo primo mese di vita, a ...attivo sul territorio per garantire il salvataggio degli animali vittime di. I ...

Rimini: maltrattamenti in famiglia, dormono nel parco per paura il Resto del Carlino

Raffica di denunce per maltrattamenti e violenza Si susseguono nelle ultime settimane gli episodi di maltrattamenti in famiglia e violenza sulle donne, almeno quelli denunciati dalle vittime. Gli ...E' successo a Stradella, in provincia di Pavia, dova una bimba di appena un anno ha rischiato la vita, di essere gettata dal proprio padre dal terzo piano di uno stabile. A metterla in pericolo il pad ...