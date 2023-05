Maltempo | scuole chiuse martedì 16 maggio | stop in diversi comuni L’elenco IN AGGIORNAMENTO

(Di lunedì 15 maggio 2023) La situazione meteorologica avversa che sta affliggendo gran parte dell'Italia non mostra segni di miglioramento. Per il giorno successivo,16, la Protezione Civile sta rilasciando notifiche di allerta meteo a causa di temporali previsti con fenomeni di forte intensità. L'articolo16inIN

, allerta rossa in Sicilia: strade come torrenti a Mondello.chiuse, da domani anche in Emilia Romagna Allarme prossime ore 'Tra stasera e domattina è prevista la formazione di un ...chiuse a Palermo e Ravenna, allerta rossa domani in Romagna Se si guardano le pagine Facebook dei sindaci delle principali città romagnole c'è sempre un post che riporta la mappa ...... regionali e dipartimentali della Protezione Civile, avente ad oggetto un focus sulin ... delleprofessionali nonché delle dighe foranee. Per la notte è stato predisposto un assetto ...

Scuole chiuse a Bologna martedì 16 maggio, si teme per il maltempo il Resto del Carlino

Bologna, 15 mag. (askanews) – Scuole chiuse a Bologna domani a seguito dell’allerta rossa per criticità idrogeologica e criticità idraulica in gran parte dell’Emilia-Romagna. La decisione è stata ...Bologna, 15 maggio 2023 – Scuole chiuse e un invito a restare in casa, il più possibile. Il Comune mette le mani avanti in vista del maltempo che domani, martedì 16 maggio, dovrebbe investire città e ...