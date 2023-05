Maltempo | scuole chiuse e allarme in diverse regioni Ecco dov’è già scattata l’allerta rossa

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 15 maggio 2023) Sarà una settimana all’insegna delcon forti piogge, che in alcuni casi prenderanno la fisionomia di veri e propri nubifragi, e violente raffiche di vento. La perturbazione, dovuta a un ciclone che sta investendo tutta la penisola, ha già fatto scattare l’rosso in Sicilia, e in particolare nella zona di Palermo, e in Emilia Romagna, dove sarà in vigore da stasera. La Campania, poi, si prepara a entrare in allerta arancione, mentre la Toscana va verso il bollino giallo. L’rosso per ilgià scattato in Sicilia A Palermo e provincia sono già in azione le idrovore. L’area metropolitana fa i conti con la pesante ondata di“con precipitazioni abbondantemente al di sopra della norma stagionale e periodica”, come spiegato dal sindaco Roberto Lagalla, che ieri, dopo ...