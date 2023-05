Maltempo | allerta rossa domani su vasta parte dell' E - R

(Di lunedì 15 maggio 2023)in'Emilia - Romagna per criticità idraulica e idrogeologica. A disporla - dalla mezzanotte di oggi a quella di- sono l'Arpae e la Protezione Civile regionale. Ad ...

Disposta, nelle stesse ore, unagialla, anche per il vento, nelle altre zone del territorio emiliano - romagnolo e per lo stato del mare nelle zone costiere. Dalle prime ore di domani, viene ...Abbiamo a cuore la tua privacyOltre a Sicilia ed Emilia Romagna, risultano altre regioni italiane ingialla (criticità ordinaria) per il: si tratta di Abruzzo , Basilicata , Calabria , Campania , Molise e Puglia .

PALERMO (ITALPRESS) - Piove ininterrottamente nel territorio di Palermo, ciò nonostante questa mattina non si sono registrate particolari ...La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore arancione valido dalle ore 21 di stasera, lunedì 15 maggio, ...