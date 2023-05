Maltempo | a Monreale domani scuole aperte

(Di lunedì 15 maggio 2023) Prova a scrivere un articolo giornalistico su queste informazioni come se fossi un giornalista. A16 maggio dopo l’allerta rossa che, secondo quanto previsto dal bollettino del dipartimento regionale di Protezione civile, dovrebbe valere fino alla mezzanotte di oggi. Lo conferma aLive il sindaco Alberto Arcidiacono che stamattina ha anche (live.it)

Al fine di fronteggiare l'emergenza, dopo l'avviso di allerta meteo della Protezione civile regionale, il sindaco di, Alberto Arcidiacono ha decretato l'istituzione del Centro Operativo Comunale (COC), quale organismo ...Stessa decisione è stata presa dai sindaci di, Alberto Arcidiacono, e in diversi comuni ... L'obiettivo è limitare rischi e disagi dovuti alStanno intervenendo i vigili del fuoco e il personale del comune diper rimuovere l'albero e ripristinare il transito stradale che è rimasto interrotto per diverse ore.

Maltempo, a Monreale attivato Centro operativo per assistere la popolazione Monreale Press

MONREALE, 15 maggio – Per fronteggiare l’emergenza maltempo, dopo l’avviso di allerta meteo della Protezione civile regionale, il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono ha decretato l’istituzione de ...Qualche disagio oggi a Monreale a causa del forte maltempo e della pioggia che è caduta per tutta la mattinata, i volontari dell’Overland sono stati impegnati in attività di rimozione piante cadute lu ...