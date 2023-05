Madonna di Trevignano | via il gazebo abusivo di Gisella Cardia Arrivano i vigili

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 15 maggio 2023) Via di mezzo ilrisultatoe costruito dalla veggente dinel rinomato campo dove si tenevano i raduni dei suoi seguaci ogni 3 del mese. Un’azione che è la diretta conseguenza anche del crollo morale della sua stessa opera di mediazione religiosa, dopo gli ultimi sconvolgimenti e, soprattutto le ultime denunce. Dopo aver inoltrato l’ordine di rimozione, proprio questa mattina, in via definitiva, si è proceduto con la rimozione della struttura.dinon si presenta al processo per bancarotta al Tribunale di Civitavecchiain Via Campo delle Rose: via ilIn via Campo delle Rose sono arrivati iurbani questa mattina, ...