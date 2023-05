Madonna di Trevignano | rimosso il gazebo della veggente Gisella Cardia | era abusivo

È stato tolto dall'associazione fondata dalla donna in seguito a quanto disposto dal Comune. Era il luogo dove i fedeli si riunivano ogni mese per assistere alle presunte apparizioni mariane... questa mattina, è stato rimosso il gazebo abusivo nella collina di via Campo delle rose, dove ogni 3 del mese la veggente Gisella Cardia , attraverso la sua associazione " Ladi",...di, dal Vaticano arriva il monito: 'Attenzione ai truffatori' La vicenda delle apparizioni dellasul lago di Bracciano è ben nota. Questa è una terra che produce ottimo vino, squisiti latterini e… madonne piangenti sangue , a volte classificato come umano e a volte ...

Madonna di Trevignano, demolito il gazebo di Gisella Cardia: "È abusivo". E la veggente ricorre al Tar Repubblica Roma

In data odierna sono stati rimossi i sigilli, e avviati i lavori di ripristino, nel terreno dell’Associazione Madonna di Trevignano Romano nell’omonimo Comune. L’Ente Parco, fa chiarezza su quanto avv ...A Trevignano Romano, questa mattina, è stato rimosso il gazebo abusivo nella collina di via Campo delle rose, dove ogni 3 del mese la veggente Gisella Cardia, attraverso la sua associazione "La Madonn ...