Madonna di Trevignano | demolito il gazebo dei raduni di Gisella Cardia | a rischio anche la teca per la statua

(Di lunedì 15 maggio 2023) È stato rimosso nella mattinata di oggi, 15 maggio, ilrisultato abusivo messo in piedi da, la sedicente “veggente” delladi. La struttura è stato rimossa dopo l’ordinanza emessa dal Comune diRomano, che ha accertato l’infrazione per abuso edilizio. Ilin via Campo delle Rose, intorno al quale si radunavano i seguaci della “veggente” ogni 3 del mese, è stato rimosso dall’associazione “Onlusdi”, perché se l’associazione e i coniuginon avessero provveduto alla rimozione del, sarebbero stati multati e l’amministrazione comunale sarebbe entrata in possesso dell’area. La tettoia rimossa era stata fatta costruire ...