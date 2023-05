Ma scusami di cosa? | il brutto sospetto su Maria De Filippi | dopo la finale

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 maggio 2023) Una vittoria piena di… lacrime. Mattia Zenzola ha trionfato nelladi Amici, il talent show diDe, battendo Angelina Mango e, prima di lei, Wax e Isobel. Durante le prove finali di ballo, Mattia non è riuscito a trattenersi ed è scoppiato in un pianto liberatorio e incontrollabile, al momento in cui ha pensato, forse, che poteva essere eliminato dalla rivale Isobel. A quel punto è dovuta intervenireper cercare di consolarlo e farlo tornare in sé per potersi esibire, mentre Mattia piangendo si scusava: “Madi? Penso che siate tutte e due persone brave, solari. Tu Mattia un pò rompiscatole, tu Isobel sei una sorpresa ogni giorno, una persona che esprime allegria, leggerezza, positività. Spesso a volte le persone tanto allegre possono sembrare ...