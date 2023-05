Ma quale epurazione | che ridere le orfanelle di Fazio

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 15 maggio 2023) Mah. Ledel cuore misericordioso diaddolorato urlacchiano all’, editto bulgaro, delitto bulgaro, relitto bulgaro, vanno di repertorio, ieri Berlusconi oggi Meloni, gli epurati se la tirano un po’ alla Francesca Bertini aggrappata al tendaggio, fingendo che no, però in effetti sì, ma a dirla tutta la drammatica fuoruscita, quasi un calcolo, dell’allegra brigata rosa, Litti e il resto delle maestranze, ospiti fissi inclusi, non è che si sia proprio chiarita del tutto: a qualcuno sa più di calcolo, appunto, è ora di fare i bagagli, andiamo dove ci pagano di più, che qui l’aria s’è fatta viziata. Sai, i liguri, seppur di Savona. Mah. E insomma, alla tragica news della banda che va, altro che Donbass, la pubblica opinione si è suddivisa come segue. Un buon 33% ha reagito come la popolana di ...