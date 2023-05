Lutto cittadino a San Valentino Torio | il papà di Rosario | “Seppellitelo con la sua Jemila”

(Di lunedì 15 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Domani in occasione dei funerali della giovaneSonia ed anche per la scomparsa del suo fidanzatinoè proclamato ila San“. È quanto afferma sui social il sindaco Michele Strianese “per ricordare, in silenzio e in preghiera, le giovani vite spezzate nel tragico incidente di domenica 14 maggio“. Gli edifici pubblici, pertanto, esporranno le bandiere a mezz’asta e tutte le manifestazioni pubbliche saranno sospese. I funerali della 14enne si svolgeranno nella chiesa di Santa Maria della Consolazione. La famiglia del giovane ha espresso il desiderio di farlo riposare per sempre accanto alla ragazza. Restano gravi, intanto, le condizioni di salute del bimbo di 7 anni rimasto coinvolto nell’incidente e della ...

Domani 16 05 2023, in occasione dei funerali della giovane Jamila Sonia, ed anche per la scomparsa del suo fidanzatino Rosario, e' proclamato dal Sindaco il lutto cittadino a San Valentino Torio. Per ricordare, in silenzio e in preghiera, le giovani vite spezzate nel tragico incidente di domenica 14 Maggio. Per condividere con le famiglie colpite Boulila -...In chiesa anche il sindaco di Torremaggiore, Emilio di Pumpo , che, in occasione dei funerali ha proclamato il lutto cittadino.

Nella chiesa "Gesù Divino Lavoratore" di Torremaggiore anche gli insegnanti e gli amici della 16enne uccisa a coltellate dal padre Taulant Malaj mentre cercava di difendere la madre Tefta. "La nostra comunità messa di nuovo a dura prova": queste sono le parole del sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese, in apprensione per l'intera comunità.