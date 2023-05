L’upgrade tecnologico della BBC “Non s’ha da fare”

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 15 maggio 2023) Lampeggiano le luci rosse sulBBC’ ad opera di Capita The Times, di Katie Prescott, pag. 31 Un progetto per aggiornare la tecnologia alla base del canoneBBC è in ritardo sulla tabella di marcia, supera il budget e viene considerato in uno stato critico da Capita, la società di outsourcing responsabile. Il progetto è stato classificato all’interno di Capita come “rosso”, cioè bisognoso di attenzione urgente, in un sistema di semafori interni. Capita è responsabilegestione del canone per conto dell’emittente in un accordo quinquennale del valore di 456 milioni di sterline, dopo aver ottenuto un’estensione del contratto lo scorso anno. L’ultimo rapportoBBC sul canone presentato al Parlamento afferma che gli aggiornamenti informatici che Capita sta supervisionando ...