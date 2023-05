L’Unipi si colloca al 272° posto su scala globale

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 15 maggio 2023) È uscita l’edizione 2023 della classifica stilata dal Center for World University Rankings (CWUR) e l’Università di Pisa si conferma tra i primi 10 atenei in Italia. Nello specifico , 108° a livello europeo e 9° in Italia, posizionandosi nel secondo percentile (top 1,4%) su 20.531 istituzioni valutate. Il miglior posizionamento è ottenuto sull’indicatore Research (220°) e a seguire Education (325°). Il CWUR, nato nel 2012 sulla scia dei più famosi ranking internazionali – QS, Times Higher Education e ARWU di Shanghai – pubblica la classifica delle università più ampia a livelloe si caratterizza per il calcolo di indicatori oggettivi su quattro parametri di valutazione: qualità della didattica, successo professionale dei laureati, qualità del corpo accademico, risultati della ricerca. Le metriche utilizzate si basano sul numero di studenti che hanno raggiunto ...