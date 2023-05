L' ultimo saluto a Gessica | piccola eroina

(Di lunedì 15 maggio 2023) AGI - Dolore e commozione oggi a Torremaggiore, nel Foggiano, ai funerali di, la sedicenne uccisa dal padre a coltellate, nella notte tra il 6 e il 7 maggio scorso. La ragazza è morta per difendere la madre rimasta ferita dalle coltellate del marito, Taulant Malaj, un panettiere albanese che ha anche ucciso un pasticcere italiano Massimo De Santis, ritenuto dall'assassino amante della moglie. Nella sua omelia, don Renato Borrelli - parroco della Chiesa Gesù Divino Lavoratore ha parlato dicome di una ragazza eroica. "L'amore per la mamma - ha detto il sacerdote - ti ha spinto a farti scudo col tuo corpo, e hai dato, come Gesù, la tua vita per lei, per amore.e cara, come assomigli a Gesù in quel tuo gesto. Oggi sei e sarai per sempre in Paradiso. La tua giovinezza adesso è fiorita per ...

La mamma, prima che il carro funebre andasse via, ha voluto dare l'ultimo saluto alla figlia che le ha salvato la vita. Per alcuni istanti è rimasta con la mano destra sul feretro. Poi un piccolo ...