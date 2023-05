L’ultimo gigante e l’intelligenza artificiale

Leggi su butac

(Di lunedì 15 maggio 2023) C’è una foto che sta circolando da qualche settimana, una foto che viene condivisa con testo simile a questo: Foto scattata nel 1901 in Olanda.esistente nei tempi moderni. Non è affetto da una malformazione ma si tratta di umani che una volta popolavano la terra e di cui si continuano a trovare resti ma mai pubblicizzati dalla scienza ufficiale, si esce troppo dai canoni stereotipati dell’evoluzione umana ufficiale. L’immagine in questione è questa: Duole constatare che la si trova su molte bacheche social di italiani, potete vedere esempi su Twitter, Facebook, TikTok, e chi più ne ha più ne metta. Siamo di fronte all’evoluzione dei teschi dei giganti in Sardegna, cambia la location, cambia la foto – invece che scheletri un essere “vivente” – ma per il resto la fuffa è sempre la stessa. L’unica novità è che l’immagine è stata ...