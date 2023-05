Lukashenko è sparito | le voci su malattia | mistero in Bielorussia

(Di lunedì 15 maggio 2023) (Adnkronos) – Ipotesi e domande sulla salute di Alexandr, presidente della. Dal 9 maggio, quando ha fatto visita a Vladimir Putin a Mosca, il leader di Minsk non appare in pubblico. Nelle ultime ore il presidente bielorusso ha visitato il comando dell’aviazione militare e la difesa aerea del suo paese. Lo scrive l’agenzia ufficiale bielorussa BeLta dopo lesu una possibiledi, che ieri non è apparso ad una cerimonia a Minsk. La visita di oggi sarebbe documentata anche da una foto. ”Non ci sono notizie ufficiali da Minsk circa la salute di” e ”noi ci atteniamo a quelle”, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha commentato le indiscrezioni secondo le qualiavrebbe ”contratto un virus”, ...

Da quel giorno, è. E oggi non ha partecipato alla festa più importante della Bielorussia. Il 9 maggioera alla parata a Mosca in onore del Giorno della Vittoria, ma ha disertato ...Da giorni la televisione di Stato non trasmette immagini attuali di. Spesso definito l'ultimo dittatore d'Europa, il presidente bielorusso non ha partecipato alla parata militare del 9 ...Da quel giorno, è. E oggi non ha partecipato alla festa più importante della Bielorussia. Il 9 maggioera alla parata a Mosca in onore del Giorno della Vittoria, ma ha disertato ...

Mistero Lukashenko, sparito dal 9 maggio Adnkronos

(Adnkronos) – Ipotesi e domande sulla salute di Alexandr Lukashenko, presidente della Bielorussia. Dal 9 maggio, quando ha fatto visita a Vladimir Putin a Mosca, il leader di Minsk non appare in ...Agenzia L'ultima apparizione pubblica il 9 maggio a Mosca alla parata – Il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko non ha partecipato oggi alla cerimonia del giorno… Leggi ...