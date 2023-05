Lukashenko è malato? Le voci di un ricovero in ospedale Tikhanovskaja | «Pronti a tornare alla democrazia»

Leggi su corriere

(Di lunedì 15 maggio 2023) Il dittatore bielorusso, 68 anni, non si fa vedere in pubblico dal 9 maggio e ha mancato per la prima volta in 29 anni un importante cerimonia a Minsk. Un deputato russo conferma: «Non si sente bene». La foto diffusa dal governo (con qualche dubbio)