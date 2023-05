Lukashenko assente alla cerimonia nazionale | voci su una probabile malattia

(Di lunedì 15 maggio 2023) Il presidente bielorusso, Alexander, non ha partecipato ieri a Minsk alle cerimonie per la Festa della Bandiera. È la prima volta in 29 anni che accade, e questo ha alimentato speculazioni sui suoi problemi di salute. Il 68enne è stato rappresentato dal capo del governo, Roman...

Il gialloCrescono i dubbi sulla salute del presidente bielorusso Alexandrdopo che per il quinto giorno consecutivo non è apparso in pubblico. Erainfatti anche alla ......Telegram che sabato scorsoavrebbe visitato un centro medico presidenziale appena fuori Minsk. Informazione la cui veridicità è, tuttavia, al momento impossibile da verificare....La sua ultima apparizione pubblica risale al 9 maggio, durante la parata militare a Mosca in occasione delle commemorazioni della vittoria sovietica sulla Germania nazista, evento cheha ...

Mistero sulla salute di Lukashenko, assente a eventi ufficiali. I media, "ha contratto un virus" la Repubblica

Il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko non ha partecipato oggi alla cerimonia del giorno della bandiera, la prima volta da quando ha assunto la più alta carica dello Stato di questa ex r ...Ministero attorno al presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko, che sarebbe sparito dai radar dal 9 maggio.