Lukaku vuole restare all'Inter | l'agente in pressing sul Chelsea | le tre condizioni di Marotta

PROBLEMA INGAGGIO -, con le parole e con i fatti, ha fatto capire chesolo l'Inter, ma per agevolare la trattativa deve ridursi l'ingaggio, ancora una volta. Un'estate fa ha lasciato uno ...Meglio- Lautaro o Dzeko - Lautaro : "penso che sia veramente in forma, è tornato il ... Gigi Buffon nonproprio saperne di smettere di giocare: "Io non lo invidio perché io ho ...Match winner Romelucommenta così ai microfoni di Sky Sport il 4 - 2a San Siro: 'Sono ... Se il misterio ci sono'. 35a giornata Lazio - Lecce 2 - 2, Salernitana - Atalanta 1 - 0, Spezia - ...

Lukaku vuole restare all'Inter: l'agente in pressing sul Chelsea, le tre ... Calciomercato.com

In poche settimane Romelu Lukaku ha dato una svolta alla sua stagione e soprattutto ha riaperto ogni discorso sul suo futuro all'Inter. I nerazzurri ...Tre obiettivi alla portata per i nerazzurri in una stagione che un mese fa sembrava un disastro: derby, tre gare per finire dietro al Napoli e la Coppa Italia ...