Lukaku | la doppietta non basta | Inzaghi sceglie i pretoriani da Champions

(Di lunedì 15 maggio 2023) In Spagna lo chiamerebbero "Once de gala", ma nel caso di Simoneè più corretto definirlo... "Once de". Perchè in Europa il tecnico nerazzurro ha quasi sempre schierato gli stessi ...

, nonostante lacontro il Sassuolo di sabato, sarà in panchina, pronto a entrare nella ripresa e magari a decidere come già accaduto contro Porto e Benfica. ONCE DE CHAMPIONS Dall'...L'allenatore piacentino sembra orientato a confermare in blocco l'undici che ha steso il 'Diavolo' la scorsa settimana, coninizialmente in panchina nonostante lae la prova da ...Molto passerà dal rendimento dei rispettivi attacchi; l'Inter ha ritrovato un Romeluin ... una rete del portoghese, che a settembre siglò unanel derby di campionato, si gioca a 4; ...

Le pagelle di Lukaku: festeggia il compleanno con una doppietta. Nel finale scaccia i fantasmi TUTTO mercato WEB

Ci saranno quasi tutti. Da una parte e dall'altra. Milan e Inter recuperano i loro titolari, Leao in primis, riducendo al minimo i ballottaggi in vista della semifinale di ritorno di Champions League ...La doppietta col Sassuolo è un altro chiaro segnale dell’ultimo periodo: Romelu Lukaku è vicino al 100% della forma fisica ora Romelu Lukaku al top per il finale di stagione. La doppietta col Sassuolo ...